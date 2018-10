Nirvana, Kurt Cobain: un’intervista inedita del 1989

Il frontman del gruppo post-punk inglese The Membranes John Robb ha ritrovato un’intervista a Kurt Cobain e Krist Novoselic del 1989 e l’ha resa pubblica. L’intervista è stata registrata a New York, dove i Nirvana si trovavano per il loro primo tour americano per la promozione del loro album di debutto, Bleach. In quel periodo la band era formata da Kurt, Krist e poi Chad Canning alla batteria e Jason Everyman alla chitarra. In quell’occasione il giornalista ha passato quattro giorni insieme a loro e ha dunque potuto raccogliere diverse testimonianze : “Pensavo di aver perso il nastro ma un giorno ho ritrovato una borsa piena di cassette e la loro è stata la prima che ho tirato fuori”.

Se non avessi suonato nei Nirvana avrei suonato probabilmente in un'altra band", dice Kurt nella registrazione per poi spiegare al giornalista di aver scritto una nuova canzone, "un mix tra punk-rock e una canzone pop più leggera". Secondo Robb, stava parlando della fortunata Smell Like Teen Spirit, singolo contenuto nell'album del 1991 Nevermind, quello che li portò definitivamente al successo. Kurt Cobain agli inizi della sua carriera, parlano delle rispettive città natali, del desiderio di fuggire da lì e di trovare fortuna altrove; poi Kurt parla della sua idea di processo creativo, della voglia di emergere della band e dell'industria musicale di quel periodo.