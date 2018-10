Infermiere killer : Niels Hoegel ammette di aver ucciso 100 pazienti

Inun infermiere di 41 anni anni ha ammesso durante un processo a Oldenburg di averL’infermiere èed è accusato di aver ucciso un centinaio di pazienti in due cliniche in cui lavorava in Germania, di. “”, avrebbe risposto al giudice , Hoegel avrebbe ucciso i pazienti somministrando loro medicinali, poi rivelatesi fatali, che provocano l'arresto del sistema cardiovascolare. Poi avrebbe provato a rianimarli per mettersi così in mostra fra i colleghi. L'intenzione dell’infermiere sarebbe stata quella di creare problemi nei pazienti, per poi poter provare a rianimarli e prendersi il merito di averli salvati davanti agli altri.Secondo la Procura tedesca Niels Hoegel avrebbe fatto tutto questo anche “”. L'uomo ha ammesso i delitti, almeno quelli che ha affermato di ricordare. L’infermiere avrebbe ucciso cento pazienti tra il febbraio del 2000 e il mese di giugno 2005. Le sue vittime avevano un’età compresa tra i 34 e i 96 anni, 120 persone si sono costituite parte civile per sapere cosa sia accaduto ai loro parenti. Nel corso dell'udienza di oggi, il giudice che presiede la Corte ha definito “spiacevole” il fatto che, proprio nel giorno di apertura del processo, sia stata resa pubblica l'intenzione di fare un'opera teatrale sulla vicenda.