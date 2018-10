Maltempo : Danni al nord e al sud, 9 vittime accertate, persona dispersa in Calabria

Due le vittime in Lazio nel Frusinate, un morto e un ferito grave anche a Terracina dove c'è stata una tromba d'aria. Un morto anche in Campania a Napoli dove un giovane studente di 21 anni della provincia di Caserta che frequentava la facoltà di Ingegneria è rimasto schiacciato da un albero caduto per le forti raffiche di vento nella zona di Fuorigrotta.

Altre vittime anche in Veneto e Trentino, una a Feltre, nel Bellunese e un'altra, un vigile del fuoco volontario a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. In Emilia Romagna a Rimini, tragedia in mare dove un surfista di 63 anni era uscito in kitesurf e a causa delle forti raffiche di vento è stato scagliato contro la scogliera. In Calabria risulta ancora una persona dispersa, la quale si trovava a bordo di una barca a vela scagliatasi contro il frangiflutti del molo di Catanzaro Lido.

Il maltempo che ieri ha piegato l'intera Italia da nord a sud conta i primi danni oltre alla morte di 9 persone, di cui una risulta essere ancora dispersa in. In Sardegna le forti piogge, grandinate e raffiche di vento hanno devastato il territorio. Oggi il meteo sembra concedere una tregua ma in molti comuni colpiti come Roma, Napoli e Genova restano chiuse le scuole in via precauzionale. In, invece resta l'allerta rossa fino al pomeriggio di oggi poichè la situazione è ancora molto difficile a causa dei tetti scoperchiati e allagamenti che hanno provocato la morte di una donna in provincia di Savona, vittima del crollo di un cornicione causato dal forte vento.