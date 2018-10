Le previsioni meteo domani mercoledì 31 ottobre : Ancora pioggia

Nord - piogge nel primo mattino, con temporali diffusi sulla regioni occidentali e su parte dell’Emilia-Romagna. Nel pomeriggio si estenderanno in Lombardia e saranno presenti anche in parte del Trentino-Alto Adige. Nel pomeriggio l’intensità delle piogge aumenterà gradualmente soprattutto su Piemonte e Liguria, mentre in Valle d’Aosta non sono escluse nevicate sui rilievi sopra i 1.500 metri.





Centro - cielo sereno o poco nuvoloso, ma su regioni tirreniche e sull’Umbria potrebbero esserci deboli piogge. Sulla Sardegna la nuvolosità sarà più sostenuta e non si escludono temporali, che in serata potranno anche interessare parte della costa in Toscana e nel Lazio.





Sud - cielo per lo più soleggiato al mattino, ma con un progressivo aumento della nuvolosità nelle ore centrali del giorno. Sono previste deboli piogge sulla Calabria e verso sera su Campania e parte della Puglia. In Sicilia il cielo sarà nuvoloso e ci potranno essere temporali, intensi soprattutto nella parte meridionale dell’isola.

Temperature minime in lieve diminuzione in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Campania e nelle regioni ioniche, mentre saranno in contenuto rialzo nel Piemonte settentrionale, in Liguria, Sardegna e sulla Sicilia tirrenica. Le massime sono date in diminuzione nel Piemonte centromeridionale e nella Pianura padano-veneta, mentre saranno in aumento nel resto dell’Italia.