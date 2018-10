Funerali Desirée Mariottini : A Roma lutto cittadino

Si terranno nel primo pomeriggio i funerali di Desirée Mariottini, la sedicenne violentata e uccisa in uno stabile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Ieri i pm della Procura, dopo un breve incontro con i familiari della ragazza, hanno dato il nullaosta per la restituzione della salma. La cerimonia funebre è stata così fissata per domani, alle 15.30, nella chiesa di San Valentino, a Cisterna di Latina. Stuprata per ore da un branco dopo essere stata drogata, è stata lasciata morire. Restano in carcere Yusif Salia, Brian Minteh,Mamadou Gara e Chima Alinno, accusati della violenza e omicidio.

Oltre all'esame tossicologico, importati elementi potrebbero arrivare dagli esami del Dna: accertamenti che puntano a stabilire se anche altre persone, oltre ai quattro fermati, hanno abusato di lei. Al momento in Procura si specifica che non ci sono nuovi iscritti nel registro degli indagati ma non è escluso che l'inchiesta possa subire nei prossimi giorni nuove accelerazioni sopratutto in relazione al mancato soccorso della ragazza: chi ha visto Deséee esanime, chi ha capito che stava malissimo e non ha fatto nulla ora rischia di entrare nell'inchiesta.

L'ultimo saluto alla ragazzina barbaramente uccisa a San Lorenzo, mentre continua la caccia ad altri aguzzini. Il Campidoglio ha proclamato il lutto cittadino per oggi, martedì 30 ottobre, giorno in cui si celebrano i funerali di, la 16enne di Cisterna di Latina uccisa nella Capitale. "", dichiara la sindaca Raggi.