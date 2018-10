Aereo Lion Air caduto Indonesia : trovati 10 corpi

Il pilota aveva richiesto, e ricevuto, l’approvazione per il ritorno alla base, poco prima di perdere il contatto il contatto radar, ha riferito un portavoce dell’ente per l’aviazione civile indonesiana, Yohanes Sirait, citato dall’agenzia Reuters. Sul volo c'era anche il 26enne italiano Andrea Manfredi. Lo ha resto noto il coordinatore dei soccorsi. I resti umani sono ora a disposizione degli esperti di medicina legale per i test del Dna, necessari all'identificazione.





L'italiano è Andrea Manfredi, 26enne di Massa con un passato da ciclista. Nel 2013 ha gareggiato con la Ceramica Flaminia mentre nel biennio seguente ha militato tra i professionisti con la Bardiani CSF, prima di creare l'azienda Sportek. Il profilo Instagram, sul quale gli amici stanno scrivendo messaggi di cordoglio, rivela che il giovane si trovava nella capitale indonesiana.





La compagnia aerea privata indonesiana ha assicurato che il velivolo aveva superato tutti i controlli, aggiungendo che il pilota e il co-pilota avevano alle spalle 11mila ore di volo.

Un Boeing 737 della compagnia aereaè precipitato in Indonesia, a bordo 189 persone, tra cui anche un italiano. Sono stati ritrovati dai sommozzatori 10 corpi, tra cui quello di un, e altri resti umani nel Mar di Giava, in Indonesia, dove è precipitato un aereo della Lion Air con 189 persone a bordo.