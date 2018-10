Manovra : Entro domani testo alla Camere

Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza si destina fino a 1 miliardo per il 2019 e per il 2020 ai Centri per l'impiego al fine del loro potenziamento e, fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento del contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.A.

Il testo da 115 articoli: confermati due fondi ad hoc per reddito di cittadinanza e quota 100. Per le assunzioni nella Pa 4,2 miliardi. Bonus per l'assunzione di giovani laureati o dottori: decontribuzione per 12 mesi, fino a 8mila euro. Il testo dellasarà inviato questa sera, o al massimo domani, in Parlamento. Si apprende da fonti di governo. Il reddito di cittadinanza e la quota 100 per le pensioni verranno introdotti con "appositi provvedimenti normativi". Resta invariato l'articolo che dispone l'istituzione di due fondi da 9 miliardi per il reddito e di 6,7 miliardi (7 dal 2020) per le pensioni. Gli articoli del testo salgono a 115. L'ultima bozza ne conteneva 73.