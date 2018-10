Francia : Padre nutre i figli solo con la coca cola, arrestato

Il tabloid britannico Mirror ha precisato che l'alimentazione ha arrecato ai figli diversi problemi di salute, come ad esempio i denti corrosi dallo zucchero, che in uno dei due figli sono addirittura caduti. Inoltre, uno dei due figli, è diventato praticamente muto.





Adesso, i fratelli saranno assistiti dai medici e da un equipe di psicologi che cercheranno di ristabilire l'equilibrio mentale dei due. La famiglia era aiutata dai sussidi statali che venivano spesi quasi completamente in alcolici per il padre. L'uomo violento avrebbe anche picchiato più volte i bambini e la loro madre. I due figli dormivano su un materasso, in casa non c'era nemmeno un frigorifero ed erano nutriti con Coca Cola e dolci, completamente abbandonati a loro stessi.

Nutre i figli solo con la Coca Cola, è accaduto in Francia, adove due bambini, di tre e quattro anni, hanno vissuto per anni sotto le violenze di un padre alcolista che non si è mai occupato della loro salute. L'uomo è stato condannato a tre mesi di reclusione, dalle indagini è emerso che il. I figli non erano in grado di distinguere la carne dalle verdure e di identificare altri cibi, visto che la loro dieta era stata tutta a base di cola.