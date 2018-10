Taranto : A 71 anni si gioca la pensione alle slot e si inventa una rapina

La pensionata si era presentata alla stazione dei carabinieri di Maruggio per denunciare una rapina subita al mercato. dove un uomo le avrebbe puntato un'arma alla schiena per farsi consegnare il denaro che aveva nel portafogli, all'incirca 120 euro. I militari invece hanno scoperto che la donna era divenuta schiava del gioco, e in particolare delle slot. Per questo era stata costretta a chiedere prestiti ai familiari. Di qui l'idea di nascondere il motivo reale dei suoi problemi economici, inventando la rapina al mercato.

A 71 anni perde i soldi dellae ai gratta e vinci, ma per nascondere tutto ai familiari, invece di dire la verità ha denunciato di aver subito una rapina. Così per una pensionata diè scattata la denuncia a piede libero per simulazione di reato.