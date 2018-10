Giacarta, Indonesia : Aereo con a bordo 188 persone precipita in mare dopo decollo, nessuna speranza

Sumatra è precipitato appena 13 minuti dopo dal decollo perdendo ogni contatto, è stato un testimone a lanciare l'allarme dopo aver visto il Boeing, tra l'altro nuovo e consegnato ad agosto, precipitare in mare. È il peggior disastro aereo che si registra in Indonesia da quando, nel dicembre 2014, un volo AirAsia era caduto in mare uccidendo le 162 persone a bordo. L'aereo diretto a Pangkal Pinang, al largo diè precipitato appena 13 minuti dopo dal decollo perdendo ogni contatto, è stato un testimone a lanciare l'allarme dopo aver visto il Boeing, tra l'altro nuovo e consegnato ad agosto, precipitare in mare. È il peggior disastro aereo che si registra in Indonesia da quando, nel dicembre 2014, un volo AirAsia era caduto in mare uccidendo le 162 persone a bordo.

Uncon a bordoè precipitato in mare appena dopo il decollo da Giacarta, Indonesia. Non ci sarebbe alcuna speranza di trovare sopravvissuti, tra i passeggeri vi erano anche tre bambini. Le autorità competenti stanno ancora cercando di individuare i resti dell'aereo mentre l'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, ha pubblicato una serie di immagini che mostrano un'ampia chiazza di benzina e numerosi detriti: libri, borse, smartphone che galleggiano.