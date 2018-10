Terremoto Oggi Umbria : scossa 3.1 vicino Trevi e Foligno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in Umbria, nel sud-est della provincia di Perugia. La terra ha tremato alle 5.10 del mattino: secondo i rilevamenti dell’Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 3 km a ovest di Trevi e 9 a sud di Foligno.





Una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3.1 è stata registrata stamane in Umbria, nel sud-est della provincia di Perugia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto epicentro 3 km a ovest di Trevi e 9 a sud di Foligno. Ipocentro a 8 km di profondità. Epicentro del sisma nel basso Trevano, nelle vicinanze della frazione di Cannaiola, ai confini tra il Comune di Trevi e quello di Montefalco. Il sisma è stato chiaramente avvertito a Foligno, Trevi, Montefalco, Castel Ritaldi e Spoleto. In alcune località la gente è scesa in strada, presa dalla paura. Al momento non si segnalano danni.