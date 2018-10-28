TEMPTATION ISLAND : LARA ZORZETTO E UOMINI E DONNE

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LARA ZORZETTO ( TEMPTATION ISLAND) OSPITE A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA NEL PROGRAMMA , DEL GRANDE CALO DI FOLLOWERS AVUTO , DEL RIFIUTO AL TRONO DI "UOMINI E DONNE" E SU SARA AFFI FELLA .....
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