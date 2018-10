Fabrizio Corona vs Ilary Blasi: Christian Di Maggio sgancia la bomba su Facebook

Fabrizio Corona e Ilary Blasi sono sempre al centro del gossip delle ultime ore per lo scontro durissimo in tv durante la puntata speciale del Grande Fratello Vip 2018. Dopo il confronto tra il papà vip di Carlos e la sua ex fidanzata Silvia Provvedi, la presentatrice tv ha attaccato l'ex re dei paparazzi italiani su più fronti: dal presunto veto di Ilary Blasi al GF Vip 3 sbandierato da Corona sui social fino al presunto tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento a un mese dal matrimonio con l'ex letterina di Passaparola. In diretta tv l'ex marito di Nina Moric è andato su tutte le furie e ha rivelato: "Tuo marito ha scritto un mare di c***ate. La verità è che siamo tutti co***ti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio. Lo sanno tutti". Dopo avergli abbassato il volume del microfono, la presentatrice tv del reality show di Canale 5 l'ha accusato di essere un "caciottaro" che inventa gossip e scoop per farsi pubblicità e guadagnare. Lui si è poi sfogato su Instagram Story, promettendo vendetta contro la moglie di Totti.

Tanti vip si sono schierati sui social da parte di Ilary o di Fabrizio, ma a colpire più di tutti è stato un messaggio misterioso e ambiguo che il manager delle celebrities Christian Di Maggio ha scritto sul suo profilo Facebook.

L'ex manager di Marika Baldini, modella ed ex concorrente di Tamarreide, ha scritto: "Ricordo ancora, maggio 2012, dopo la festa di presentazione del reality Tamarreide, Lunghezza, Smart Bianche, con vetri oscurati per creare diversivi, 6 colpi, non era dopato. Quel messaggio su Facebook: 'Già fatto' e quell'alone di delusione. Solo 6 colpi!!! Le verità sono sempre ben nascoste, in una cassaforte e sono una valida merce di scambio per casi estremi".





Diversi anni fa Mia Cellini rivelò ad alcuni coinquilini della Casa del Grande Fratello 13 che la sua amica Marika Baldini era andata a letto proprio con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti. Un'indiscrezione che fece subito il giro del web, ma che fu poi smentita dall'ex concorrente di Tamarreide.





Ora che cosa si nasconde dietro quel messaggio emblematico e piuttosto ambiguo dell'ex manager di Marika Baldini, Christian Di Maggio? Riguarda proprio quel presunto tradimento di Francesco Totti con la sua ex assistita risalente al 2012? O c'è dell'altro? Che cosa ha voluto dire con la frase "Le verità sono sempre ben nascoste, in una cassaforte e sono una valida merce di scambio per casi estremi"?