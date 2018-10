A Roma romeno 36enne chiama 112 : Ho ucciso la mia ex

A sparare è stato l'ex fidanzato che dopo una breve fuga ha chiamato la polizia ed è stato quindi arrestato dagli agenti del commissariato di Albano per omicidio volontario. «Venite, l'ho uccisa. Gli ho sparato», le parole dette al 112. Da una prima ricostruzione la vittima si era presentata all'appuntamento voluto dall'ex, con 4 persone che poi sono andate via. Sembra che sia nato un litigio per motivi di gelosia. La vittima è stata freddata dal compagno mentre si prostituiva sulla via Ardeatina, l'omicidio è avvenuto poco prima della mezzanotte.

Una ragazza di nazionalità romena è statacon alcuni colpi di pistola in strada a, estrema periferia sud della Capitale. Hae poi ha chiamato il 112 autodenunciandosi, l'omicida è un romeno 36enne che ha tolto la vita con diversi colpi di pistola alla giovane connazionale 23enne alle porte di Roma. Quando la polizia è arrivata ha trovato il corpo della giovane ine poco lontano l'uomo che è stato arrestato.