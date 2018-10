Ronda razzista contro migranti a Brindisi : Due arresti

Le indagini sono state condotte dalla Digos della questura di Brindisi. Uno dei due feriti è Elija, il segretario della comunità cittadina del Ghana, che vive e lavora a Brindisi da diversi anni e che è stato picchiato mentre tornava a casa dal lavoro. L'altro è un ragazzo del Senegal, residente nel dormitorio, aggredito mentre stava per raggiungere la Caritas. Le due vittime erano state colte di sorpresa per strada e picchiate con mazze da baseball. Avevano riportato ferite giudicate guaribili entro i 30 giorni. La notizia della ronda razzista era stata resa nota dal 'Forum provinciale per cambiare l'ordine delle cose'.

La Polizia ha fermato un, entrambi residenti a Brindisi, ritenuti responsabili di un’aggressione avvenuta lo scorso 19 ottobre nei confronti di due ragazzi stranieri picchiati con mazze da baseball. Due persone sono statedalla polizia su ordinanza di custodia cautelare perché ritenute responsabili dell'aggressione a sfondo razzista contro un ghanese e un senegalse, a