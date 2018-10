Ora solare : Stanotte domenica 28 ottobre lancette indietro di un'ora

Potrebbe non essere l'ultimo cambio di di orario, come aveva proposto la Commissione europea, lasciando liberi gli Stati di adottare l'ora solare o legale Accolta con scetticismo, si mira a un compromesso e cioè mantenerla fino al 2021. A fine agosto il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, aveva annunciato di voler abolire il cambio. La proposta sarà discussa prima dagli altri organismi comunitari e poi eventualmente dai singoli Stati.





L'ora legale è quella che permette di sfruttare meglio il sole durante il periodo estivo, tra marzo e ottobre. Avendo più luce la sera, c'è minore utilizzo dell' illuminazione elettrica. L'ora solare si riferisce invece a quella del periodo invernale, tra ottobre a marzo.





Il regime che è attualmente in vigore mira a effettuare il cambio di orario in maniera coordinata tra gli Stati europei, per armonizzare la transizione dall'ora legale a quella solare e viceversa, minimizzando i contrattempi e gli intralci soprattutto sul piano logistico e dei trasporti. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 25 marzo 2018 l’ora legale ha permesso all’Italia di risparmiare complessivamente 554 milioni di kilowattora, un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 290 mila tonnellate. Il risparmio economico dovuto a quell’ora quotidiana di luce in più equivale a circa 111 milioni di euro.

Il passaggio avverrà alle 3 della notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, ma la Commissione europea vorrebbe abolirlo dal 2019. Questa notte si torna all'ora solare, le lancette saranno, dalle 3 alle 2. In questo modo si avranno mattine con più luce, ma arriverà prima il tramonto. Il nuovo regime orario resterà in vigore fino il 31 marzo prossimo, quando verrà ristabilita l'