Fabrizio Corona contro Ilary Blasi : Barbara non mi avrebbe mai spento i microfoni

Taggando Carmelita, Corona ha concluso l’invettiva facendole i complimenti: Non mi vergogno a dirlo, non la nomino mai, Barbara d’Urso, piaccia o no, è una signora conduttrice, la Blasi no. La signora d’Urso non mi avrebbe mai spento il microfono.





Nelle nuove dirette Instagram riparlando di ieri sera: Ho pensato, sto aspettando che mi chiamino per darmi il famoso diritto di replica perché viviamo in un Paese democratico e non è che una può attaccarti, insultarti e non darti il diritto di rispondere. Siccome il mio lavoro lo so fare molto, molto bene, sto studiando, sto mettendo le pedine del mio Risiko per conquistare tutti i territori.





E ancora : Mi hanno cercato dalla prima puntata, tutti quanti, ho sempre detto di no. Ho deciso di andare solo dopo che ho visto Silvia piangere lacrime vere. Mi ero ripromesso di non dare peso ai miei litigi con Ilary e a tutto quello che ci siamo detti, avevamo fatto un patto di rispetto tra le patti ma sono stato attaccato e censurato.

Ilary Blasi aveva annunciato per il 25 ottobre unadel Grande Fratello Vip conche ha accettato di entrare nella casa per confrontarsi con l'ex... ma alla fine ha avuto un’accesa discussione con la conduttrice che ha fatto valere il suo ruolo di padrona di casa.ha detto la presentatrice spegnendo il microfono di Fabrizio Corona, che però ha continuato a parlare e inveire sui social fino a tirare in ballo Barbara D'Urso, con cui i rapporti non sono proprio distesi.