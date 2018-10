Bergamo : sequestro a imprenditore opere arte per 25 milioni

C’è anche un famoso «Bacio» di Hayez tra le opere sequestrate dalla Guardia di Finanza di Bergamo nel corso di un’indagine su presunte irregolarità fiscali nell’emersione di capitali all’estero da parte di un imprenditore d’arte bergamasco di 60 anni, noto collezionista. Adesso deve rispondere anche del reato di autoriciclaggio, vendette a una cliente dipinti per 11 milioni di euro mettendole a disposizione la cifra necessaria all'acquisto. Il patrimonio del mercante d'arte, agli arresti domiciliari, è ora sotto sequestro, così come i suoi conti correnti. I sospetti sono nati quando l’imprenditore, dopo pochi giorni dall’avvio di una verifica fiscale nell’ottobre 2015, ha deciso di ricorrere alla voluntary - la collaborazione volontaria che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale - per regolarizzare un ingente patrimonio in opere d’arte. In tutto 77 pezzi tra i quali dipinti di noti artisti come Hayez, Brueghel, Vanvitelli, Manzoni, Fontana e Boldini.

