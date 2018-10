Morto Lello Di Segni : Era l'ultimo sopravvissuto ghetto Roma

"Con lui viene a mancare la memoria storica di chi ha subito la razzia del 16 ottobre tornando a raccontarcela. Da oggi dobbiamo trovare il coraggio per essere ancora più forti, per non dimenticare...alla sua famiglia l'abbraccio dell'intera Comunità". Così Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma.

Ha detto il presidente della Comunità Ebraica di Roma che "c". E'scomparso nella notte Lello Di Segni,alla deportazione del 16 ottobre 1943, tra pochi giorni avrebbe compiuto 92 anni. Era nato il 4 novembre del 1926 e fu arrestato insieme ai suoi familiari e portato al