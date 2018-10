Maltrattamenti bimbi : arrestate 4 maestre a Bari

Le quattro donne sono M.L., 52 anni, originaria della provincia di Lecce, M.L., 63 anni, B.N., 47, e V.A., 49, tutte originarie del Barese e ritenute responsabili di gravi maltrattamenti, mortificazioni, offese e castighi esemplari nei confronti dei loro alunni, tutti di tre anni. Come accertato dai carabinieri anche attraverso l'uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell'anno scolastico 2017/2018, mortificavano e picchiavano i piccoli alunni. I bambini venivano strattonati fino a farli cadere, schiaffeggiati o costretti a rimanere in un angolo della classe con il volto rivolto verso il muro o con le mani dietro la schiena, per periodi prolungati. Violenze e mortificazioni, nonché epiteti poco carini: ”monelli, cattivi, scostumati, maleducati, monellaccio di strada, rimbambiti, pappamolli”.

