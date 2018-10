Messico : Donald Trump valuta chiusura confine, saranno fermati!

Una decisione politica drastica fatta da Trump in materia di immigrazione. In un tweet il presidente americano aveva ribadito l'invio di truppe al confine col Messico per quella che e' tornato a chiamare una "emergenza nazionale... Saranno fermati!". E ancora "Guardate cosa e' accaduto in Europa negli ultimi cinque anni sull'immigrazione. Un disastro totale!", sottolineando come invece gli Stati Uniti sono "una nazione sovrana. Noi abbiamo confini forti e non accetteremo mai gente che viene nel nostro Paese illegalmente".





La notizia giunge alla vigilia delle elezioni di medio termine del 6 novembre prossimo, con il tycoon che ha messo al centro della campagna elettorale la vicenda della carovana di migranti in marcia verso gli Stati Uniti.

Ieri Il Pentagono ha iniziato ad inviare al confine col Messico almeno 800 militari per prepararsi all'arrivo della carovana di migranti in marcia verso gli Stati Uniti.Oggi secondo il New York Times, ilDonald Trump starebbe considerando di varare un, per vietare l'ingresso agli immigrati, compresi quelli che vogliono fare domanda di asilo.