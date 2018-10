Ndrangheta Calabria : Dia confisca beni per 25 Mln

La Dia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore si 25 milioni di euro, riconducibili al 51enne Michele Serra - noto imprenditore del commercio di casalinghi e alimentari. La Direzione investigativa antimafia ha accertato la sua contiguità con la 'ndrangheta reggina e in particolare con la cosca Labate. Confiscati 4 grandi supermercati,magazzini per oltre 3.000 mq,7 immobili e disponibilità finanziarie. Per l'imprenditore è scattato l'obbligo di soggiorno per 3 anni.