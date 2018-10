Francia : Cala ancora la popolarità del Presidente Macron

Macron aveva detto che l'Arabia Saudita non era un grande cliente dell'industria bellica francese. Ma il parlamento lo ha smentito dimostrando che ha preso 1,2 miliardi l'anno dal 2009. Poi l'omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista ucciso e fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul, mette in dubbio la politica occidentale nei confronti dell'Arabia Saudita e anche di Emmanuel Macron.

Il presidente al centro di numerose polemiche polite. Non si arresta ile, Macron. Secondo il rilevamento dell'Osservatorio di politica nazionale, Macron ha perso altri 3 punti in un mese, scendendo al 29% e il suo premier, Philippe, lo supera ormai di 11 punti. Al momento dell'insediamento Macron godeva del 62% di giudizi favorevoli. Il presidente francese continua a piacere ai quadri (43%) e alle famiglie con redditi superiori ai 3.500 euro mensili ma è in caduta libera tra impiegati, operai e famiglie a basso reddito.