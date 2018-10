Omicidio Desiree, la giovane 16enne violentata e uccisa: Fermati nella notte due senegalesi

Nella giornata di ieri, Matteo Salvini, ministro degli Interni si è recato personalmente sul posto per effettuare un sopralluogo dell'edificio dell'orrore, ma è stato attaccato da decine di attivisti dei centri sociali e dei movimenti femministi che lo hanno pesantemente contestato urlando, tra le altre cose "Sciacallo, sciacallo", "Fuori Salvini dai quartieri" e "Te ne vai o no, te ne vai sì o no?". Il ministro Salvini però non ha rinunciato alla visita dell'immobile dove la giovane Desirée Mariottini è stata uccisa brutalmente, non vi ha potuto accedere momentaneamente in quanto l'edificio è sotto sequestro ma ha promesso sostenuto da molta gente del posto che tornerà con le ruspe per fare pulizia profonda ma soprattutto fermare gli spacciatori della zona.

La squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo ha fermato questa notte due senegalesi, irregolari in Italia,di 26 anni edi 43 ritenuti responsabili della morte della giovane sedicenne Desiree, trovata senza vita una settimana fa. I due sono ritenuti responsabili in concorso con altre persone ancora da identificare, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.