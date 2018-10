Omicidio Desirée Mariottini : 2 fermi, caccia ad altri due del branco

Agenti della Squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo hanno fermato due persone nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Desiree, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana. Si tratta di due uomini di origine senegalese, sprovvisti di documenti in regola, Mamadou Gara di 26 anni e Brian Minteh di 43. Entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso con altre persone, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario. Proseguono le indagini per identificare altre persone coinvolte. La giovane sarebbe stata drogata, abusata sessualmente e poi uccisa.





Dopo la svolta è caccia ai complici dei due senegalesi fermati per lo stupro di gruppo e l'omicidio di Desirée Mariottini. Si cercano almeno altre due persone che sarebbero coinvolte nella morte della 16enne. Il branco è stato identificato dopo testimonianze e rilievi fatti nello stabile occupato di San Lorenzo dove è stato trovato il corpo. Intanto i residenti di San Lorenzo hanno organizzato una fiaccolata per stasera in memoria delle 16enne. "Ognuno con una candela per tetimoniare vicinanza alla famiglia di Desirée".





"Due immigrati clandestini fermati per lo stupro e la morte di Desirée, altri due ricercati. Grazie alle Forze dell' Ordine. Farò di tutto perchè i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconto la loro infamia". Così il ministro dell'Interno, Salvini, ha commentato il fermo di due cittadini senegalesi irregolari accusati dello stupro di gruppo e dell'omicidio della ragazzina di 16 anni il cui corpo è stato trovato in uno stabile occupato a San Lorenzo, quartiere di Roma.

L’autopsia sul corpo di, la 16enne trovata morta tra giovedì e venerdì notte a, conferma che la ragazzina di Cisterna di Latina aveva assunto stupefacenti e ha segni compatibili con una, molto probabilmente di gruppo