PSG-Napoli diretta live streaming : come vederla in TV

PSG-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Arena - canale 201 - e Sky Sport 251. In streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Da quest’anno le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Segnalati streaming disponibili online su altri siti, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficiali Facebook delle due squadre oppure su Twitter per visitare gli account dei due club. Su livescore puoi seguire la diretta live dell'incontro minuto per minuto. i sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dasu Sky Sport Arena - canale 201 - e Sky Sport 251. In streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaformee Now TV. Da quest’anno le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana. Segnalati streaming disponibilisu, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficialidelle due squadre oppure super visitare gli account dei due club. Su livescore puoi seguire ladell'incontro minuto per minuto.





Probabili formazioni di PSG-Napoli: PSG (4-2-3-1) Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani Napoli (4-4-2) Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik

PSG-Napoli si gioca stasera mercoledì 24 ottobre 2018 alle 21, partita valida per 3° turno di, il match si gioca al Parco dei Principi di Parigi e sarà arbitrata dal tedesco Felix Zwayer. Il Napoli si trova in testa alla classifica del gruppo C con un punto in più di Liverpool e PSG. Le squadre si giocheranno lafino all’ultima giornata dei gironi, il Napoli deve cercare di ottenere risultati positivi in tutti gli scontri diretti.