L'11 novembre a Parigi incontro Trump-Putin

Il presidente Donald Trump partirà per Parigi il 9 novembre, per partecipare alle celebrazioni per i 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. Durante la sua visita in Francia è stato confermato un incontro formale con il presidente russo Vladimir Putin, i due presidenti si incontreranno l'11 novembre come emerso durante il colloquio tra il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, e il capo del Cremlino.