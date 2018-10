Il campione di wrestling Roman Reigns : Batterò la leucemia e farò il mio ritorno

Il campione ha raccontato di aver scoperto la malattia a 22 anni e di essere già riuscito una volta ad avere la meglio, grazie anche all'aiuto della WWE che gli ha consentito di trovare una stabilità finanziaria che gli permettesse di sostenere le spese mediche necessarie. Reigns ha deciso di rendere vacante il titolo universale: Non mi importa se mi avete applaudito o fischiato mentre ero qui, l'importante è non vi sono stato indifferente, ed è la cosa più importante e per questo vi ringrazio.

La rivelazione didurante la puntata diil campione ha lae per questo motivo ha annunciato il momentaneo.il 33enne Roman Reigns -statunitense di origini samoane e italiane -- durante la puntata è salito sul palco senza l'abbigliamento da wrestler :... spiegando di dover rinunciare al titolo dell'Universal Championship, conquistato lo scorso 9 agosto.o, ha detto ai fan.