La Commissione europea boccia la manovra

"Non esiste alcun piano B. Ho detto che il deficit al 2,4% del Pil è il tetto. Posso dire che questo è il nostro tet-to". Così il presidente del Consiglio Conte a Bloomberg mentre aspetta il verdetto della Ue sulla Manovra. Alla domanda se si può modificare la sostanza della Manovra, già criticata fortemente dal Bruxelles, Conte ha risposto: "Questo per me sarebbe difficile. Non potrei accettarlo"."Dovete considerare che non siamo giocatori d'azzardo che scommettono sul futuro dei propri figli alla roulette".





"Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della sua visita a Bucarest commentando la bocciatura della manovra italiana a Bruxelles. "Non cambia nulla, i signori della speculazione si rassegnino, indietro non si torna", ha aggiunto.





Nell’opinione approvata dal collegio dei commissari UE si chiede all’Italia di presentare una nuova manovra «il prima possibile e in ogni caso entro tre settimane» a partire da oggi. La nuova bozza di bilancio «dovrà assicurare il rispetto delle raccomandazioni indirizzate all’Italia dal Consiglio il 13 luglio 2018». Anche perché «la scelta del governo di aumentare il deficit», si legge, «crea rischi di ricadute negative per gli altri Stati dell’Eurozona».

Laha deciso di respingere ile di chiederne uno nuovo. L'Italia avrà 3 settimane di tempo per inviare un nuovo documento a Buxelles. La notizia è stata riferita dall' agenzia Ansa, è la prima volta che avviene una bocciatura immediata. Lotra Btp e Bund risale a 310 punti base (come in avvio di seduta) dopo la notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della manovra da parte dell'Ue. Il rendimento del Btp a 10 anni è in rialzo al 3,52%.