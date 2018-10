Dj Fabo : Attesa sentenza della Consulta

"Con Fabiano abbiamo ottenuto questa occasione che sarà comunque di chiarezza. Spetterà in ogni caso al Parlamento assumersi le proprie responsabilità: eutanasialegale.it aspetta da 5 anni di essere discussa. #FaboLibero#LiberiFino AllaFine". Lo scrive su twitter Marco Cappato che posta alcune foto della sua presenza nella sede della Corte costituzionale. La Consulta, infatti, oggi dovrà stabilire se aiutare un malato terminale è un reato penale oppure no. Anche Valeria Imbrogno, fidanzata di dj Fabo è presente nell'aula della Corte Costituzionale per l'udienza di oggi in cui si esamina il caso e la posizione del l'esponente radicale Marco Cappato, Il processo a Marco Cappato legato all'assistenza al suicidio che venne offerta. I giudici della Consulta sono chiamati ad esprimersi sull'art. 580 del Codice penale risalente al periodo fascista e al centro quindi del dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte di Assise di Milano.

La Corte costituzionale, se non dichiarerà inammissibile la questione, dovrà rispondere a domande che attengono alla libertà personale e al diritto alla salute, dopo l'invio da parte dei giudici di Milano degli atti del processo in cui è imputato