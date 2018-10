Grande Fratello Vip : Eliminata Eleonora Giorgi , Giovedì puntata speciale con Fabrizio Corona

Durante la settimana Walter Nudo ha ricevuto una sorpresa dai suoi figli, un aereo con un messaggio a lui dedicato, che ha emozionato tutti i concorrenti. In particolare Lory Del Santo. Si ritorna su "caso Marchesa" e sulle sue origini. La Marchesa vede la clip in cui il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti mostra a Barbara D'Urso le prove che dimostrano che la Marchesa non è nobile. «Rimango esterrefatta da quello che ha detto il mio ex direttore che mi ha amato più della sua vita. Preparati anche tu, perché avremo da discutere nelle sedi opportune». Sorpresa per la Marchesa. C'è una lettera della figlia Ludovica. Marchesa in lacrime.





Eleonora e Marchesa devono andare in studio da Ilary, solo una di loro farà rientro in casa. Eleonora Giorgi eliminata. Ma l'eliminazione di Lory Del Santo non è definitiva. «Lory i tuoi amici non lo sanno, non sei eliminata, ti hanno regalato l'immunità». Lory vivrà una settimana in un luogo speciale, nella suite dove troverà Lisa Fusco.





Ela Weber, Maria Monsè e Alessandro Cecchi Paone sono i tre nuovi concorrenti che ntrano nella casa. Le Donatella fanno la conoscenza di Cecchi Paone e Ela Weber, i due nuovi concorrenti della Casa. Dopo le nomination al televoto finiscono Ivan Cattaneo, Jane Alexander, la Marchesa ed Elia Fongaro.

Durante la 5a puntata del Grande fratello Vip 2018riserva molte sorprese per concorrenti e telespettatori. Dopo l', la finta uscita dal reality di... in nomination di Ivan Cattaneo, Jane Alexander, la Marchesa ed Elia Fongaro. Confermata la nuova puntata speciale giovedì prossimo con Fabrizio Corona che si confronterà con l'ex