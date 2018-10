Cina : Treno deraglia, 18 morti e oltre 180 feriti | VDEO

Un treno è deragliato provocando almeno 18 i morti e oltre 180 feriti, l'incidente è stato ripreso in un video dove si vede il treno, che supera i 150 km/h di velocità, uscire dai binari e schiantarsi nei dintorni della ferrovia. Il deragliamento è avvenuto nella zona est di Taiwan - a Suao, nella contea di Yilan - le autorità indagano sulle cause che hanno portato alla tragedia. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un problema legato al sistema frenante di sicurezza che in quel momento non sarebbe stato in funzione.