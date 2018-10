Caso Stefano Cucchi, indagato altro carabiniere

L’indagine sull’insabbiamento sale le gerarchie dei carabinieri, indagato il maggiore Luciano Soligo. In questo nuovo filone in cui la procura di Roma procede per falso anche nei confronti di Massimiliano Colombo, ex comandante di Tor Sapienza, dipendente dalla compagnia Talenti Montesacro, guidata proprio da Soligo, e del carabiniere scelto Francesco Di Sano.





Nel nuovo filone d'inchiesta sul caso Stefano Cucchi, in cui si procede per falso, è indagato un maggiore dei carabinieri all'epoca comandante della Compagnia Talenti-Montesacro, Roma. In questa indagine sono già indagati per falso ideologico il luogotenente M. Colombo (comandante della Stazione Tor Sapienza) e il carabiniere scelto F. Di Sano che, nel processo a carico di altri 5 militari, ha dichiarato di aver dovuto modificare il verbale sullo stato di salute di Cucchi, dopo un ordine gerarchico. L’iscrizione del militare è legata alla deposizione del luogotenente Massimiliano Colombo che nel corso dell’interrogatorio reso la scorsa settimana davanti al pm della Capitale, Giovanni Musarò, avrebbe fatto il nome di Soligo.