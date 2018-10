Andrea Iannone è stufo della storia con Belen Rodriguez

Andrea Iannone non nasconde di essere esasperato dalle continue notizie su di lui e sulla fine della sua storia d'amore con Belen Rodriguez, il polta in un'intervista alla "Gazzetta dello Sport" ha sottolineato di essere stanco del gossip e che sta provando a superare questo momento - la relazione è durata tre anni ed è stata la showgirl argentina a mettere il punto : «Belen? A questa domanda evito di rispondere. Sono stufo dei titoli su questa storia... Però sto bene».





In molti pensano che Belen possa tornare con l'ex marito Stefano De Martino perché l'amore tra i due non è mai finito, infatti sono stati fotografati dal settimanale 'Chi' in scatti nei quali si poteva intravedere una certa complicità: «Dico sempre che è una gran fortuna poter amare davvero qualcuno, non essere amati, ma conoscere il grande amore. Cosa mi rimprovero? So di essere stato fortunato e per quanto mi impegni a volte provo la sensazione di non essere all’altezza del tanto affetto che ricevo», la risposta di De Martino a Mara Venier su un suo possibile coinvolgimento. Belen Rodriguez in questo periodo sembra sia lontano dal gossip e sta dando molta importanza agli impegni televisivi come 'Tu Sì Que Vales'.