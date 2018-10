Manovra, Premier Conte : disponibili a tavolo Ue

Il ministro dell'Economia Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal commissario Moscovici. La Commissione l'ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno.





La Commissione europea deve bocciare la manovra italiana a meno che non vengano apportate modifiche: lo sostiene il governo austriaco, il cui Paese detiene la presidenza di turno Ue. "Se non viene cambiata, la Commissione europea deve respingere la manovra", ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in una dichiarazione diffusa dall'ufficio del ministro delle Finanze, Loeger. "L'Austria non è pronta a sostenere i debiti degli altri Paesi, mentre questi Stati scientemente contribuiscono all' incertezza dei mercati", ha affermato.

