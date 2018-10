Droga : Arrestato il 75enne Marcello Battigaglia nella Repubblica Dominicana

Secondo gli investigatori l'uomo gestiva traffici di cocaina verso l'Italia, in particolare verso le provincie di Milano, Monza e Como. L'ordine di cattura era stato emesso dalla Procura di Milano nel 2017. L'uomo deve scontare 16 anni e 10 mesi, oltre alla multa di 98.000 euro per traffico internazionale di stupefacenti ed evasione. Dal 2006 è stato arrestato 6 volte, fino all'evasione dagli arresti domiciliari nel 2015, adesso è atteso in Italia, scortato da personale del Servizio Centrale Operativo e dalla Polizia Dominicana

Le indagini della Mobile di Como hanno portato all'del 75enne Marcello Battigaglia legato a gruppi calabresi e latino americani, l'uomo gestiva un traffico di coca verso la Lombardia. Estradato questa mattina in Italia il narcotrafficante, arrestato sabato scorso dalla Polizia di Stato, con la collaborazione della polizia locale, nella Repubblica Dominicana.