Luigi Di Maio : in Europa nulla sarà come prima

M5S si farà "promotore di un nuovo gruppo parlamentare europeo per portare avanti un'Europa diversa", basata su lavoro, ambiente, tecnologia. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ai microfomi di Rtl 102,5. Il leader dei Cinque stelle ha anche annunciato che "a gennaio-febbraio" presenteranno "un manifesto che non avrà niente a che fare con le forze populiste e sovraniste". Di Maio ha ribadito che "l'Italia non intende uscire dall'euro", che"non c'è un piano B". Infine sottolinea che la "Manovra del popolo e europee creeranno un terremoto, cambieranno gli equilibri. Nulla sarà come prima".