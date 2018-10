Maltempo : Grandine come neve a Roma, scuole chiuse a Napoli

saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Napoli. La Sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato allerta meteo dalle 22 di ieri alle 22 di questa sera, di livello di criticità arancione con rovesci anche di notevole intensità Per tale situazione la Protezione civile del Comune di Napoli ha "provveduto ad adottare le procedure stabilite in siffatte circostanze".



Gli esterti de iLMeteo sottolineano che l'Italia sta vivendo ore di apprensione a causa di un vortice di bassa pressione formatosi per effetto dei venti freddi che già da ieri hanno incominciato a soffiare impetuosi sul Bel Paese. Dapprima sulle Regioni del nord est e a seguire la fascia adriatica del centro ed il sud. In queste ore molte zone dell'area centrale adriatica ed il sud Italia infatti, sono letteralmente assediate dal maltempo. Ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo e come evolverà la situazione nelle prossime ore.

Oggi. La Sala operativa della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato allerta meteo dalle 22 di ieri alle 22 di questa sera, di livello di criticità arancione con rovesci anche di notevole intensità Per tale situazione la Protezione civile del Comune di Napoli ha "provveduto ad adottare le procedure stabilite in siffatte circostanze".Gli esterti desottolineano che

Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di domenica su Roma, allagando completamente diverse zone della città e molte fermate della metropolitana. . Impressionanti le immagini di, a Roma, dopo la forteche ieri sera si è abbattuta su alcuni quartieri della città - ondata di maltempo, con nubifragi da nord a sud e situazioni pesanti soprattutto in Sicilia e a Roma. Grosse difficoltà per le linee del metrò dopo l'ondata diche ieri sera ha colpito la capitale.Completamente allagate, nel giro di pochi minuti, alcune delle vie di Roma come Nomentana, Prenestina e Tiburtina, ma anche in zone centrali come Piramide, Testaccio, San Giovanni e Appia Antica si sono verificati disagi e cadute di grossi rami.Oggi lunedì 22 ottobre 2018 sono state riaperte le stazioni dellaA Colli Albani,Lucio Sestio,Cinecittà, Numidio Quadrato, Porta Furba Quadraro, e Pietralata della metro B. Le stazioni metroferroviarie sono tutte aperte e la circolazione è regolare. Con un post su Facebook, la sindaca Raggi si è scusata per i disagi e ha ringraziato le squadre di Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari, intervenute nella notte. L'allerta continua anche oggi.