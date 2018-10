Trentino Alto Adige, Matteo Salvini triofa : Avanti col cambiamento

A Bolzano la Lega a fine scrutinio è il primo partito, col 27,8% dei voti. La Svp rispetto al 2013 scende dal 22,2% al 16,6% e il Pd dal 22,2 al 12,2%. Quarti Verdi col 10,4%, mentre la liste Koellensperger si ferma al 7,2%,davanti al M5S (6,3%), Alto Adige nel cuore (5,9%) e Casapound (3,6%). Tuttavia la Svp in provincia di Bolzano sale dopo l'98% di sezioni scrutinate al 41,7%, oltre l'obiettivo del 40% indicato nei dal governatore Arno Kompatscher. In città e provincia per ora il Team Koellensperger è al 15,2%,la Lega all'11,3%.





Sorpresa nella continuità in Alto Adige. La Svp si conferma primo partito,al 41,7%, ma scendendo dal 45,7% di cinque anni fa.Exploit del team di Paul Koellensperger,ex grillino che con la sua lista civica raccoglie il 15,2% si conferma come secondo partito. Vola anche la Lega che si ferma, però, al terzo posto, l'11,1%. E da qui potrebbe trattare efficacemente con la Svp. Il Pd, alleato del partito di Arno Kompatscher presidente uscente, è sceso al 3,8%. Meglio hanno fatto i Verdi al 6,8. Forza Italia non va oltre l'1%.

Matteo Salvini trionfa anche in, dove si registra un ottimo risultato per la Lega alle elezioni di domenica 21 ottobre. Si andava al voto per le province autonome di Trento e Bolzano. "Dati incredibili dalla Provincia autonoma di Bolzano! Nel 2013 la, insieme a Forza Italia, prendeva il 2,5%" Oggi siamo sopra il 17%. " I voti veri, i cittadini veri, gli Italiani, non ascoltano professoroni, giornaloni, criticoni, burocrati europei,ma chiedono alla Lega di andare avanti con ancora più forza. Per me sarà un onore proseguire, con coraggio e determinazione, sulla strada del cambiamento". Lo ha detto il leader Matteo Salvini, commentando il voto in