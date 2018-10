Giappone, governo: stop alla plastica

L'esecutivo ha inoltre presentato un piano per il riciclo o il riutilizzo del 100% dei contenitori di plastica entro il 2035, tramite il loro incenerimento per lo sviluppo di energia termica. Il Giappone è il 2° paese per consumo pro-capite di plastica, dietro gli Stati Uniti.

In Giappone per la prima volta il ministro dell’giapponese ha comunicato dei target specifici sui limiti dell’utilizzo dei materiali plastici, ordinando una riduzione del 25% entro il 2030 e l’obbligo per le attività commerciali di fare pagare l’uso delle buste. Per la prima volta il ministro dell'Ambiente giapponese comunica dei target specifici sui limiti dell'utilizzo della, oltre alle nuove norme sul, verranno aggiunte 2 mln di tonnellate all'anno di biomasse vegetali entro il 2030 - per accelerare il ritorno dellain atmosfera, un livello 50 volte superiore ai valori attuali.