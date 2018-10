Lucio Dalla, gli eredi vincono il ricorso

La sentenza impediva ai cugini ed eredi – Daniele Caracchi, Stefano Caracchi, Dea Melotti, Amelia Melotti, Silvana Scaglioni, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Canino, e Lino Zaccanti, rappresentato dall’avvocato Silvia Gotti – di spostare dalla casa qualunque cosa e per qualsiasi motivo. Al vincolo del ministero dei Beni culturali però loro si erano fin da subito opposti. Nel 2012 i cugini avevano fatto ricorso appellandosi all’assenza – diversamente da quanto stabilito – di un elenco degli effetti contenuti nella casa -studio realmente qualificabili come ‘beni culturali’ o comunque davvero legati alla vita e alla storia del cantautore, né c’era mai stato un sopralluogo da parte di un comitato scientifico per redigerlo alla presenza degli eredi.

L'eredità della casa-studio disi possono spostare dall’ appartamento di via D’Azeglio ed esporre altrove, oppure vendere. Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, che hadopo il ricorso degli eredi di Lucio Dalla - scomparso il 1 marzo 2012 in Svizzera - che si erano opposti al vincolo ministeriale secondo il quale, per motivi di interesse culturale, la casa dell’artista e tutto ciò che conteneva fossero un’unica entità inscindibile.