La prevenzione a KM zero arriva a Casette di Massa

L’ iniziativa segue di pocoquella che si è tenuta il 6 ottobre scorso dai Fratelli delle scuole cristiane eche ha avuto, come le precedenti, un grande successo. Questa volta gliorganizzatori assieme al gruppo di specialisti hanno deciso il Km zero cioèporteranno le “specialità” direttamente in “casa” dei pazienti cioè in ambulatoriappositamente allestiti nella frazione comunale montana . La Giornata si tienecon il patrocinio e la collaborazione del 118 di Massa Carrara e per oraanche della Provincia, Comuni di Massa e Montignoso, FondazioneToscana” Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica;Fimmg di Massa Carrara , la Federazione dei Medici di Medicina Generaleche sarà presente con il suo segretario provinciale dottor Fabio Rizzo, e dialtri Istituzioni, Enti ,Associazioni, Società scientifiche. Direttore Sanitario eResponsabile Scientifico Dottoressa Maria Laura Valcelli .





La Misericordiacome sempre schiererà un vero e proprio “esercito” di volontari coordinati dalCommissario straordinario: Bruno Ciuffi. Presente anche Fausto Casotticoordinatore provinciale delle Misericordie di Massa -Carrara. Nella Giornatasarà presente il Prof. Ferruccio Bonino Ordinario di Gastroenterologia,Ricercatore Senior Associato - Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del3Consiglio Nazionale delle Ricerce Fondazione Italiana Fegato, AREAScience Park, Campus Basovizza, Trieste. Scienziato di fama internazionaleper gli studi sui virus epatici maggiori: e B e che visiterà per la prevenzionedel “fegato grasso” che in una nota scrive; “visiterò una persona ogni 10minuti circa 20-22 in tutta la mattina. Chi viene dovrebbe portarepreferibilmente con sè il risultato di 2 esami del sangue (eseguiti entro i 2ultimi anni), Trigliceridi e Gamma GT. Vedremmo prima chi ha questi esami,Si tratta – precisa lo studioso specialista - dello screening per il progettoDNA della Salute” un’occasione questa da non perders: essere visitati dauno studioso di fama internazionale non è da tutti i giorni.Colpo di scena,come si usa dire: sull’evento il Dott. Luciano Ciucci Direttore GeneraleFondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di SanitàPubblica scrive: “la Fondazione Toscana ”Gabriele Monasterio” per la RicercaMedica e di Sanità Pubblica, Consiglio Nazionale delle Ricerche . CNR -Regione Toscana ha patrocinato volentieri la giornata di prevenzione “Laprevenzione a…Km zero! e gli specialisti incontrano nella località montananon in modo episodico” la popolazione e fanno visite, test e screeninggratuiti” che, promossa dalla locale Fraternita di Misericordia, si terrà sabato10 Novembre 2018 adi Casette (Frazione montana del Comune di Massa).





Non è la prima volta che la Fondazione supporta iniziative di questo tipoorganizzate dalla Misericordia, anche con la presenza di propri cardiologi: sitratta, infatti, di eventi in cui si svolgono anche attività di prevenzione inambito cardiovascolare in linea, appunto, con la specifica missione dell’Ente.Da sempre, continua, l’Ospedale del Cuore della Fondazione (ai più notocome OPA – Ospedale Pediatrico Apuano), è una realtà fortemente radicatanel territorio ed aperta ad iniziative che si occupino anche di prevenzione.” Aquesto punto il dottor Ciucci precisa che:” come noto Casette sorge a 378metri sul livello del mare, dista 4,64 Km dal Comune di Massa di cui fa parte.Queste le frazioni vicine: Al Santo (7,46 Caglieglia (8,12 km), Casania(11,08 km).





Una soddisfazione essere di ausilio per queste popolazioni,appunto a KM zero.” Il direttore Generale della Fondazione “Monasterio” dicedue parole sulla stesssa Fondazione: “costituita dal Consiglio Nazionaledelle Ricerche e dalla Regione Toscana, la Fondazione opera nelle due sedidi Pisa, presso l'Area della Ricerca CNR, e di Massa, in località Montepepe.Costituisce un centro di alta specialità per la cura delle patologie3cardiopolmonari, comprese le patologie rare di interesse specifico, ledislipidemie ereditarie, l'ipertensione polmonare e l'amiloidosi. Costiuisceriferimento regionale per la cardiologia interventistica neonatale, pediatrica ela cardiochirurgia pediatrica; inoltre svolge attività specialistiche nell’ambitodella cardiologia adulti, dell’emodinamica diagnostica ed interventistica,elettrofisiologia, della cardiochirurgia per adulti, della pneumologia,dell’endocrinologia e malattie del metabolismo con il trattamento delleipercolesterolemie; si aggiungono, poi, le attività di anestesia e terapiaintensiva neonatale, pediatrica e per adulti e l’imaging diagnostico avanzato:radiodiagnostica, medicina nucleare, risonanza magnetica nucleare.





L'attivitàassistenziale combina una impostazione specialistica a livello dellecompetenze mediche e chirurgiche con la disponibilità delle tecnologie piùavanzate per la diagnostica e la completa informatizzazione delle attivitàcliniche e di gestione. Il paziente è al centro di un sistema multidisciplinareche offre i più moderni ed appropriati percorsi preventivi, diagnostico-terapeutici e riabilitativi, grazie anche alle attività di innovazione e ricercasvolte - conclude - dalla Fondazione in collaborazione con il CNR “

” così si chiama l’regionale che si terrà sabato10 Novembre con orario 9,30-13,30 in ambulatori allestiti a Casette(), non occorre prenotarsi , bastapresentarsi. Nella giornata saranno effettuati: eco color doppler dellecarotidi il meglio noto TSA e prevenzione ictus; elettrocardiogramma elettura, consulto nutrizionale; visita epstologica; consulto psicologico; testvista ed udito; consulto ortopedico: prevenzione patologie grossearticolazioni; consulto terapia antalgica con agopuntura; consulto internistico,nefrologico; tossicologico, rilievo pressione arteriosa, peso,altezza, girovita;valutazione massa magra e grassa. Saranno presenti gli infermoeridell’Ordine Professionale OPI) di Massa Carrara.