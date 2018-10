Messico, disordini per i migliaia della carovana migranti

La polizia federale messicana ha dispiegato centinaia di mezzi ed ha mandato uomini in tenuta anti sommossa a difesa della frontiera. Usati anche lacrimogeni, quattro gli agenti feriti. Le autorità, riporta Cnn, hanno permesso il passaggio ai bimbi e a 15 donne. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di chiudere il confine con il Messico se le autorità messicane non bloccassero l’avanzata della carovana di migranti dell’Honduras. «Devo, nel modo più assoluto, chiedere al Messico di fermare questa marcia. Se il Messico non può, chiederò all’esercito di chiudere il confine sud» ha twittato il presidente degli Stati Uniti.

hanno forzato il confine tra ile il. Disordini sul confine del Guatemala con il Messico per l'arrivo di una, partita sabato scorso da San Pedro Sula in Honduras e diretta verso gli. Un gruppo di migranti ha forzato una recinzione tentando di oltrepassare il confine. A lanciare l’allarme su una possibile crisi al confine è il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. «