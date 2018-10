Italia-Serbia, Finale Mondiali volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La partita inizierà alle 12.40 ora e sarà trasmessa in diretta su Rai2, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e il commento da studio di Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta. Rai2 trasmetterà anche la Finale per il terzo posto, Olanda-Cina. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play. Basta loggarsi e accedere alla diretta RAI DUE.

Oggi sabato 20 ottobre si gioca laa, a Yokohama - in Giappone - le due squadre si sfidano per la conquista del titolo di campionesse del mondo, la nostra Nazionale arriva inper la seconda volta nella sua storia dopo l’apoteosi di Berlino 2002, prima volta assoluta invece per le slave che inseguono la doppietta dopo aver vinto gli Europei lo scorso anno a Baku.