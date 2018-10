Frode fiscale Marcello Dell'Utri : annullata la pena in Appello

Non luogo a procedere per Dell'Utri, la Corte Appello per difetto estradizione cancella i 4 anni per frode. Per difetto di estradizione la seconda Corte d'Appello di Milano ha dichiarato non luogo a procedere per Marcello Dell'Utri e ha cancellato la condanna in primo grado a 4 anni di carcere per una presunta frode fiscale da 43 mln di euro e commessa tramite la compravendita di spazi pubblicitari tv.





I difensori Francesco Centonze e Francesco Bordiga, hanno contestato la mancata richiesta di estradizione di Dell’Utri, dopo che il loro cliente era stato in Libano, all’indomani della sentenza della Cassazione per concorso esterno in associazione mafiosa. I giudici hanno accolto l'eccezione dell'avvocato difensore dell'ex senatore che sta espiando in detenzione domiciliare la pena definitiva di 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dell’Utri, tra il 2005 e 2011 avrebbe frodato l’erario per non aver versato l’Iva pari a una cifra di oltre 43 milioni di euro.