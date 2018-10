Mondiali pallavolo : finale Italia-Serbia in diretta tv streaming Rai | Video e highlights

Le ragazze guidate dal ct Mazzanti, dopo avere vinto nettamente il primo set per 25-18, hanno ceduto il secondo alle cinesi per 25-21, ma sono tornate avanti nel terzo per 25-16. La Cina è riuscita, aggiudicandosi il quarto parziale, a trascinare l'Italia fino al tie-break, imponendosi per 31-29 nella quarta partita. Infine, al tie-break, il carattere di Sylla e compagne hanno prevalso, regalando la finale del Mondiale all'Italia grazie a un 17-15 finale. Domani l'Italia sfiderà la Serbia, che stamattina ha battuto l'Olanda, per l'oro. La squadra guidata da Zoran Terzic ha battuto in semifinale l'Olanda per 3-1, con i seguenti parziali: 25-22, 26-28, 25-19, 25-23.

La Nazionale Italiana di pallavolo femminile è qualificata per la finale in Giappone. Domani sabato 20 ottobre la finalissima alle ore 12.40. Le azzurre hanno conquistato la finalissima dei campionati del mondo dopo aver battuto le campionesse olimpiche della Cina al tie break. Decisivi gli ultimi due punti consecutivi di una straordinaria Paola Egonu, ancora una volta decisiva nel cammino delle ragazze allenate da coach Davide Mazzanti.