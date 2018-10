Anticipazioni Uomini e Donne : Mara Fasone come Sara Affi Fella... lascia il trono?

Mara sarebbe rimasta in contatto con il suo ex fidanzato. Si sono lasciati da poco e, secondo quanto scoperto dall’opinionista, i genitori di lei lo incontrerebbero ogni volta che vengono a Roma, dove Mara alloggia in un residence. La ragazza ha provato a giustificarsi ribadendo di essere single e di non voler tornare insieme al suo ex, con cui è finita qualche mese fa. Ma ha ammesso anche che i suoi genitori sperano ancora in un loro ritorno di fiamma e che non vorrebbero che la figlia partecipasse a Uomini e Donne. Sarà un Sara Affi Fella BIS?

Pare che il percorso dinon sia molto chiaro. La ragazza a trovato qualcosa di speciale inche ha invitato personalmente in studio, e in. Anche di recente, Mara ha ammesso di voler trovare un uomo e si è detta molto dispiaciuta di non riuscire a far emergere i lati positivi del suo carattere davanti alle telecamere. Ma secondo ledella registrazione del 17 ottobre, sembra che Gianni Sperti abbia rivelato un segreto che la bella tronista siciliana avrebbe tenuto nascosto alla produzione.