Caso Lodi, Martina : A rischio i conti correnti degli italiani

Per oltre 200 bambini figli di extracomunitari che vivono a Lodi i servizi di mensa e scuolabus saranno garantiti sino alla fine dell’anno scolastico. Decisiva l’attività del Coordinamento Uguali Doveri, il gruppo che si è mosso per aiutare le famiglie colpite dalla stretta ai servizi sociali decisa dalla Giunta leghista raccogliendo in pochi giorni donazioni per 145mila euro.





Spiega il sindaco leghista : «A Lodi non si fa nessuna discriminazione. I cittadini extracomunitari, come prescrive la legge, oltre alla dichiarazione dei redditi valida per l’Italia devono produrre una certificazione che attesti redditi e beni immobili e mobili registrati nei Paesi d’origine. Se le domande presentate da cittadini non appartenenti alla Ue risultano carenti della documentazione richiesta, gli uffici le valuteranno una ad una».

