Arrestata Giulia Ligresti : è la conseguenza del patteggiamento

Inchiesta Fonsai, arrestata Giulia Ligresti, per la figlia dell’imprenditore Salvatore Ligresti è la conseguenza del patteggiamento a 2 anni e 8 mesi di reclusione concordato a Torino nel 2013. E' stata arrestata Giulia Ligresti, figlia dell'imprenditore Salvatore come conseguenza del patteggiamento nell'inchiesta Fonsai. Il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di scontare il residuo della pena con lavori socialmente utili. La donna, che aveva proposto di impegnarsi alcune ore alla settimana come designer di arredamento o pr, è stata portata nel carcere di San Vittore a Milano.





Il caso Giulia Ligresti ha già fatto molto discutere in passato, infatti costò un avviso di garanzia persino all’allora ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, accusata e poi prosciolta dall’accusa di essersi mobilitata con il Dap per aiutare la figlia di vecchi amici di famiglia a evitare la detenzione.