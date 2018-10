Maltempo Sicilia : Nubifragio e allagamenti nel Catanese

Soccorsi sono stati prestati da squadre dei vigili del fuoco inviate da Catania e da Palermo sul posto sono stati inviati anche i sommozzatori dei pompieri. Scuole chiuse in molti centri.Centinaia le chiamate di soccorso. Nel Catanese travolto dalle acque anche un camion dei Vigili del Fuoco. Personale dell'Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade, come un tratto della SS417, Catania-Gela, in territorio di Mineo, la statale 385 di Palagonia, e la SS280, Catania-Enna.

I centri maggiormente colpiti sono(Enna), dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Un violento nubifragio si è abbattuto nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano, causando allagamenti e disagi. Diverse sedi stradali sono allagate come fiumi e alcune auto sono state travolte e portate via dalla corrente, mentre altre sono rimaste bloccate con persone all'interno, cosa che ha reso necessario interventi di Vigili del Fuoco, Protezione civile, Forze dell'ordine e volontari.